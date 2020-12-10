ببطن مكشوفة.. يسرا اللوزي تثير الجدل بجلسة تصوير أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة يسرا اللوزي، الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة من جلسة تصوير خضعت لها أثناء فترة حملها بابنتها "نادية"، لصالح مجلة "فوج أرابيا".

"يسرا" التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، علقت قائلة: "حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي".

وحازت الصورة على إعجاب عدد من نجوم الفن، أبرزهم إيمان العاصي، كندة علوش، هند صبري، نيللي كريم، سوسن بدر، جيهان خليل، سارة الشامي، هدى المفتي، دينا.

بينما انتقد قطاع كبير من الجمهور الصورة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "مش كل حاجة يعملوها الأجانب تمشي مع مجتمعنا العربي والإسلامي بصراحة غلطة كبيرة عملتيها".

كما علق البعض: "ربنا يهديكي"، و"إيه ده"، و"تتشبهين بالغربيين، ما حبيتها منك"، و"بتقدر تكون الصورة أرقى من هيك"، و"يا عيب الشوم"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي وضعت ابنتها الثانية "نادية" في مايو الماضي، وكان آخر ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي منذ أيام.