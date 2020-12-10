سجد باكيا على المسرح.. تكريم أشرف زكي بمعهد الفنون المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

افتتح مهرجان المسرح العربي، فعاليات الدورة الـ 37، مساء أمس الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، على مسرح معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وهي الدورة المهداة لاسم الفنان الكبير سناء شافع، وتستمر فعالياتها حتى 23 ديسمبر.

وفي حفل الافتتاح، سجد الفنان أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون باكيا، بعد تكريمه على خشبة مسرح معهد الفنون المسرحية، وقال "زكي" في كلمته أن المعهد هو بيته الذي يحمل له مكانة خاصة في قلبه.

وبدا التأثر واضحا على الحضور، فكان بصحبة الفنان أشرف زكي على خشبة المسرح زوجته الفنانة روجينا، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، اللاتي بكين تأثرا بهذا المشهد.

وعلق عدد من نجوم الفن والثقافة على الصورة التي يظهر فيها الفنان أشرف زكي وهو يسجد على خشبة المسرح، فعلق الناقد محمد الروبي: "بالأمس تم تكريم الصديق الزميل رفيق الدرب دكتور أشرف زكي، التكريم كما أثق كان الأهم والأعظم بالنسبة لأشرف لأنه جاء من المكان الذي شهد أول خطوات الحلم، أول تجارب أشرف ونحن معه في مجال الخدمة العامة".

وتابع: "جاء التكريم من المعهد العالي للفنون المسرحية ومن فوق خشبته التي شهدت تجاربنا وشطحاتنا وصبر أساتذتنا، لذلك فإن فرحة أشرف بهذا التكريم وسجدته لله شكرا فوق الخشبة لن يقدرها إلا من عاش في هذا المعهد وذاق حنان خشبة مسرحه، مبروك لأشرف زكي، مبروك لجيلنا، ودام معهدنا ومسرحنا وأحلامنا، شكرا الصديق مدحت الكاشف عميد المعهد".

بينما علق الشاعر خميس عز العرب، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "دكتور أشرف زكى مثير للجدل وقد يختلف البعض عليه لكن هكذا كل الشخصيات المؤثرة، والحقيقة اللي لازم تتقال إنه بيغير للأفضل كل مكان بيتم تعيينه فيه، اللى يشوف أكاديمية الفنون النهارده بعد 3 سنين من توليه الرئاسة يلاقيها حاجه تفرح بجد وكل التطويرات والمباني الجديدة اللي بقى لنا سنين نسمع عنها ما اتنفذتش وشافت النور إلا في عهده، ربنا يبارك لك يا أشرف و يديك على قد تعبك".