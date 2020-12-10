اليوم عرض الحلقة السابعة "آخر الليل" من مسلسل نمرة اتنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تُعرض اليوم الخميس الحلقة السابعة من مسلسل نمرة اتنين والتي بدأت "شاهد VIP" عرضها حصرياً، 29 أكتوبر الماضي.

وتجمع أحداثه نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

وتحمل سابع الحلقات عنوان "آخر الليل"، وهي من بطولة إياد نصار وأمينة خليل؛ وكتابة وإخراج آدم عبد الغفار.

تدور أحداث الحلقة حول مكالمة عشوائية هاتفية تقوم بها نور لغرف الفندق الذي تقيم فيه قُبَيل زواجها، من باب العبث وإضاعة الوقت، لتجد نفسها متورطة في مكالمة هاتفية طويلة مع شكري، الشاب الغامض والمثقف الذي يعمل في تسجيل الكتب صوتياً. وخلال المكالمة نكتشف مراحل مختلفة من حياة نور.

من جانبه قال إياد نصار: "تعاملت مع المخرج آدم عبد الغفار سابقاً، وأنا سعيد بهذه التجربة اليوم، فلديه دائماً وجهة نظر فريدة وفهم خاص للنص، خاصةً أنه هو شخصياً من قام بكتابته، ناهيك عن أنني معجب بأسلوب تعامله وتوجيهه للممثلين." وحول قصة الحلقة ومدى قناعته بفكرة مسلسل "نمرة اتنين"، قال نصار: "أنا أؤمن بالحب بشكل كامل، الحب غير المشروط. الإنسان دائماً في حالة بحث عن الحب، كما أنني مؤمن بالفرصة الثانية، فالحياة ليست فرصة واحدة فقط." وختم نصار: "أصحبت منصة "شاهد" جزءاً من يوم المشاهد العربي، وهذه مساحة جديدة لنا كممثلين. أنا متشوق لمعرفة رد فعل الجمهور على المسلسل، فإن نجاح أي عمل على "منصة" شاهد هو نجاح حقيقي وملموس."

وأوضحت أمينة خليل: "أحببت فكرة "نمرة اتنين" بحلقاته المنفصلة، فكل نجم حلقة خاصة، وهذا يعطي ديناميكية للقصة".

وأضافت: اسمتعت بالعمل مع فريق العمل ومع المخرج آدم عبد الغفار الذي أتوقع له مستقبلاً مبهراً، فضلاً عن أن القصة بحد ذاتها ممتعة للغاية وواقعية".