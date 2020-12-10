نفاد تذاكر حفل تامر حسني وحسين الجسمي في دبي

يستعد الفنان تامر حسني بمشاركة الفنان حسين الجسمي، لحفلهما الغنائي، وذلك في افتتاح مهرجان دبي للتسوق.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، وذلك في الليلة الأولى للمهرجان، وتم نفاد تذاكر الحفل بعد 24 ساعة من طرحها.

وينضم للقائمة الفنائية للمهرجان الفنان وائل كفوري، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نجوى كرم، مع تطبيق مشدد للإجراءات الوقائية

وتوفير وسئل التعقيم والتطهير للمحافظة على سلامة الحضور.

تضم فعاليات المهرجان عدد كبير من الأنشطة التسويقية والغذائية والثقافية، إضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، وعدد من الأنشطة الإجتماعية التي تقام في المهرجان كل عام.

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يذكر ان الجسمي قد طرح مؤخراً أغنية"لبة العيون"، والتي تخطت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:جنان، ألحان: حسين الجسمي،توزيع:حسام كامل، إضافة إلى أغنية "جبار"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل.

وكانت أحدث إصدارات حسني الغنائية، من خلال أغنية "نفس النهاية"، والتي سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام.