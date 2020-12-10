ماركو وأصدقاؤه يحتفلوا بأعياد الميلاد فى ساقية الصاوي

يحيى ماركو محب حفل غنائي بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد بعنوان "ماركو وأصدقاؤه فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، على مسرح النهر، وذلك في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.

ماركو محب قام بدراسة الموسيقى عن طريق الكثير من الاكاديميات الحرة ,والدراسة الذاتية وحاصل

على شهادة التأهيل المتوسط لدراسة نظريات الموسيقى من معهد ترينيتي بلندن، ودرس الغناء الكلاسيكي والشرقي على يد مجموعة كبيرة من أساتذة الغناء في دار الأوبرا المصرية.

أشترك مع أكثر من فريق غنائي كفرقة فابريكا بقيادة

د. نيفين علوبة وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي في أعمال كلاسيكية كالحفل السنوي لأعياد الميلاد بدار الأبرا المصرية

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.