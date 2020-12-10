على طريقتها الخاصة.. رنا رئيس تهنئ ماجد الكدواني بعيد ميلاده

حرصت الفنانة رنا رئيس على تهنئة الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"رنا" صورة لـ ماجد الكدواني، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"كل سنة وحضرتك طيب وجميل". الجدير بالذكر أن رنا رئيس تشارك في مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث. مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

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