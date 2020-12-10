في أسبوع.. كارول سماحة تقترب من 250 ألف مشاهدة بأغنية "أيام الشتي"

اقتربت الفنانة كارول سماحة، بأغنيتها الجديدة"أيام الشتي"، من حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك في أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:كارول سماحة، توزيع:إيلو كالاسي، وتقول كلماتها"في واحد بهالليل ماشي تحت الشتي يدور من ميل لميل عا كرسي ليتكي تعبان جوعان كتير مش قادر يشتكي سامع أصوات العيد وما في حدا يحكي ايام الشتي في ناس على الطريق وحدا بهالدني ما في إلها صديق محرومة من الحب قلبها بردان ايام الشتي في ناس مشردي ما

في موقدي أفكارا مشتتي ما عم تقدر تنام ولا ترتاح".

وقد طرحت كارول حديثاً، أغنيتها"من سنة لسنة"، التي حققت أكثر من 18 ألف مشاهدة، وحملت الأغنية الطابع الاحتفالي بليالي رأس السنة، من كلمات:كارول سماحة، ألحان:أدوارد بولا، توزيع: إيليو كلاسي، وتقول كلماتها"من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب كلنا إيد بإيد هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا الوجوه الي عم تضحك

أحلام بتتحقق ولاد عم تركض هون وهون لقلوب بتتحننوالناس بتتزين صار الميلاد عنا هون".

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طرحت كارول أخيراً، كليب أغنية "Bon Voyage"، الذي حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبرموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بجانب أغنية "قلبي وقع" التي طرحتها ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب3"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع: روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة".