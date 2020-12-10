عمرو حسن يقدم حفلان شعريان بساقية الصاوي

يقدم الشاعر الشاب عمرو حسن أمسيتين شعريتين بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، أمسية يوم الجمعة فى تمام الرابعة والسابعة والنصف مساءً، وذلك على خشبة مسرح النهر.
حقق عمرو حسن نجاحا كبيرا و أصبح من أهم الشعراء فى مصر والوطن العربى وتم تكريمه وحصلعلى أكثر من جائزة مثل جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة وجائزة الشعر فى أسبوع الجامعات و جائزة ساقية الصاوي التشجيعيه.
كما حصل على جائزة مجلة الثقافة الجديدة لأفضل ديوان و جائزةمعهد جوته اﻷلمانى كما حاز على جائزة احمد فؤاد نجم عن ديوان باندا كأفضل ديوان في شعر العامية لعام 2016.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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