شاهد.. محمد عبدالرحمن يهنئ مصطفى خاطر بقيلمه الجديد"ثانية واحدة"

حرص الفنان محمد عبدالرحمن على تهنئة الفنان مصطفى خاطر بفيلمه الجديد"ثانية واحدة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"عبدالرحمن" صورة البوستر الدعائي الأول للفيلم، عبر خاصية "ستوري"، وكتب عليه:"مبرووك يا أخويا، إن شاء الله هتكسر الدنيا".

يذكر ان فيلم"ثانية واحدة" من

بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربيني، سوسن بدر، دينا محسن، من إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن فيلم"الخطة العايمة"، من بطولة غادة عادل، عمرو عبدالجليل، علي ربيع، تأليف كريم سامي، إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت تدور الأحداث حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنك لوجود أوراق مهمة في الخزانة، فيتفق مع (عمرو عبدالجليل وغادة عادل) لتولي المهمة، واللذان يختاران اللصان الساذجان (حمزون وعبدالله) لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما.