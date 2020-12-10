شاهد.. آسر ياسين في أحدث ظهور له برفقة لبلبة

شارك الفنان آسر ياسين متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"ياسين" صورة له، عبر خاصية"ستوري"، وظهر من خلالها برفقة النجمة الكبيرة لبلبة، وكتب

عليها:"مع لبلبة".

الجدير بالذكر أن آسر ياسين خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "بـ 100 وش"، بطولة: نيللي كريم، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، من تأليف:

أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري، والذي حقق نجاحاً كبيراً وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020، بالإضافة الى فيلم"صاحب المقام"، من بطولة يسرا، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.