تراند اليوم : نسرين أمين بتدور علي عريس.. لو فيك المواصفات دي إتقدملي – فيديو

كشفت الفنانة نسرين أمين عن مواصفات فتى أحلامها والشخص الذي ستشعر معه بالأمان، موضحة أن أهم شيء أن يكون رجلا واثقا في نفسه.

وحددت نسرين بعض الصفات خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على cbc، قائلة أنها تفضل أن يكون مثقف، ولطيف وظريف لا يكون مغروا.

وشددت نسرين أمين أنها ترفض فكرة الارتباط برجل متزوج، وأنها لن تعطي أصلا فرصة لنفسها أن تنجذب لرجل متزوج أو كذب عليها.

يذكر أن نسرين أمين شاركت في رمضان 2020 في بطولة مسلسل “لما كنا صغيرين” إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏



