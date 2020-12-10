تراند اليوم : تقارير: مصطفى محمد معروض على نادٍ تركي كبير

ادعت صحيفة “Hurriyet” التركية أنه تم عرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، مصطفى محمد، على أحد الأندية التركية الكبيرة للانتقال إليه في شهر يناير المقبل.

وارتبط مصطفى محمد في الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن الزمالك، بعد وعود من جانب الإدارة السابقة برئاسة مرتضى منصور، في حالة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولكن على الرغم من خسارة الزمالك للقب الإفريقي أمام الغريم التقليدي الأهلي، ما زالت الوعود موجودة وهذا ما أكده رئيس لجنة الكرة بالنادي، فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية مع قناة “Ten” بالأمس، الأربعاء، أن الحالة الوحيدة لرحيل مصطفى محمد هي وجود عرض مناسب له والتعاقد مع بديل مناسب لتعويضه في المستقبل.

وبحسب الصحيفة التركية فإن بعض الوكلاء قد عرضوا اسم مصطفى محمد على نادي جالطة سراي، وهناك معرفة مسبقة من جانب المسئولين الأتراك بمستوى اللاعب الذي وصفوه بالسريع والقناص.

وسجل مصطفى محمد في الموسم الماضي 20 هدفًا وصنع 3 في 43 مباراة رسمية، ويعد من أهم نجوم الدوري المصري ونادي الزمالك ولكن دخول جالطة سراي في مفاوضات مع نظيره المصري لن يحدث سوى بموافقة المدير الفني، فاتح تريم.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد ليس هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها بنادٍ تركي حيث كان على رادار فناربخشة في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن لم تتم الصفقة، نظرًا لرفض الزمالك التفريط في اللاعب قبل نهاية الموسم.

وهذا ما اعترف به مهاجم الزمالك في تصريحات صحفية لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قبل شهرين وأكد على أنه يرغب في الرحيل عن الدوري المصري والانتقال إلى أوروبا رغم معارضة رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، للمشاكل السياسية بين مصر وتركيا.



