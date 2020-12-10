فيديو.. فيفي عبده تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطلب الدعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام.
وطمأنت الفنانة المصرية جمهورها عبر حسابها على موقع "أنستقرام" على حالتها الصحية، عبر نشر تسجيل صوتي نفت فيه ما تردد بشأن نقلها إلى المستشفى للعلاج.
وقالت إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء من وعكتها الصحية.
وتابعت أنها كانت بوقت من الأوقات لا تتمكن من المشي على قدميها قائلة، "حرام اللى الناس كتباه بخصوص مرضى، مطلعين علي إشاعات كثيرة جداً".
كانت فيفي عبده كشفت عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة منذ أيام دون أن تعلن عن أي تفاصيل.
ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع "أنستقرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم وأشوفكم".
وأضافت: "ادعو لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه".
وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول".
وبعد كلماتها تلقت فيفي عبده العديد من التعليقات، حيث حرص عدد من زملائها أيضا على الاطمئنان عليها، ومن بينهم غادة عبد الرازق، ونيكول سابا، التي تمنت لها الشفاء والعودة سريعا، وكذلك رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مئات التعليقات الأخرى.
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