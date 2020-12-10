تراند اليوم : جواهر الكويتية تكشف حالتها بعد إصابتها بسرطان الدماغ

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تحدثت الممثلة جواهر الكويتية للمرة الاولى عن معاناتها مع مرض سرطان الدماغ، ورحلة علاجها التي تخوضها حالياً في لندن، إذ أشارت إلى أنها في مرحلة العلاج وانها تتلقى الدعم من السلطات الكويتية، إلا أنها عبرت عن شعورها بالانزعاج بسبب الغربة طالبة الدعاء. وأعربت عن رضاها بقدرها وكشفت أنه تمت زيادة جرعة العلاج الذي تتلقاه مشددة على اشتياقها لأهلها وبلدها.
كلام جواهر هذا جاء في إتصال هاتفي لها ضمن برنامج يعرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت، حيث بكت بعد أن وصفتها المذيعة بشقيقتها.
وكانت جواهر كشفت في شهر شباط/فبراير الماضي عن حالتها الصحية الخطرة قائلة: "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة".