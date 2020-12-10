يحيي الفنان محمد حماقي، بمشاركة الفنان محمود العسيلي، حفلاً غنائياً في دبي، ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة هناك.
يقام الحفل يوم الجمعة 25 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وبدأت أسعار التذاكر من 400 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريباً 1600 جنيه مصري حتى 6500 درهم، ما يعادل 26 ألف جنيه مصري، وتم نفادعدد من تذاكر الحفل بعد طرحه بأيام.
اقرأ أيضاً..تفاصيل حفل محمد حماقي والعسيلي في دبي
ويعتبر هو الحفل الجماهيري الأول لحماقي في ظل كورونا، بعد آخر حفلاته الغنائية التي أحياها في السعودية، خلال سبتمبر الماضي، في مدينة جدة، وتم إلغاء الحضور الجماهيري بها تطبيقاً للإجراءات الوقائيةضد كورونا، ونّقلت مباشرة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.
طرح حماقي أخيراً أغنية "هو ده حبيبي"، وذلك خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: ريهاب.
وكانت آخر الأعمال الغنائية لـ العسيلي، كليب أغنية "اختراع"، مع الفنان تامر حسني، والذي حصد أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: تامر عبدالمنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار تذاكر حفل محمد حماقي والعسيلي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.