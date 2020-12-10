شيري عادل تكشف للوفد سر تقديمها حكاية أمر شخصي

قالت النجمة شيري عادل، أن قبل عودتها بحكاية "أمر شخصي" ضمن قصص مسلسل "إلا أنا" فكرت وقرأت حتى تكون العودة قوية.

وأكدت "شيري" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنها عقب قرأة قصة أمر شخصي تحمست كثيرًا لفكرته وللشخصية، وأضافت ان وجود عمل يناقش قضايا المراة بشكل

عام شئ رائع جدًا.

وعن كواليس المسلسل : "أحب التعاون مع ميدو عادل دائمًا لأنه صديقي وسعدت كثيرًا بالعمل معه، ولم تكن هذه المرة الأولى التي نتعاون فيها سويًا فكان هناك مسلسل السهام المارقة".

وعن الجديد لديها قالت : "استعد حاليًا لفيلم باب السما وهو سيناريو وحوار رائع وإخراج محمود كامل واتحمس له كثيرًا ".

ويذكر أن حكاية أمر شخصي تعتبر الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، ولعب البطولة بها كلا من شيري عادل، ميدو عادل، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، معتز هشام، نور إيهاب، ومن تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وإنتاج سينرجى وأروما.