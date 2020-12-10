" limbo"شاهد.. أسماء جلال من العرض الأول لفيلم

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"أسماء" صور لها من العرض الأول لفيلم"limbo"بطولة الفنان أمير المصري، وعلقت عليهم قائلة:"من فيلم ليمبو"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الموافق 2من الشهر الحالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي اليوم.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، ميرنا نور الدين، من تأليف ماريان هاني، وإخراج مصطفى أبو سيف.
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