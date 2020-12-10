بالأسود.. رانيا يوسف تتألق في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"رانيا" صور لها من فعاليات المهرجان، وعلقت عليهم قائلة:"مهرجان القاهرة السينمائي

الدولي، 42"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الموافق 2 من الشهر الحالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن

والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي اليوم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة كريم قاسم، أحمد داوود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي، والذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.