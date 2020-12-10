تذاكر محدودة لحفل بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

يستعد مسرح الجمهورية، لاستقبال ليلة غنائية ساهرة من ألحان الكبير بليغ حمدي، وذلك على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية.

يقام الحفل يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتبقى عدد محدود من التذاكر أمام الحضور.

أقام مسرح الجمهورية عدة حفلات غنائية لمطربي الزمن الجميل، والتي شهدت حضور جماهيري

كبير مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في المسرح للحفاظ على سلامة الحضور.

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وكانت آخر حفلات الفنان بليغ حمدي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية التي أقيمت في دار

الأوبرا المصرية على مسرح النافورة المفتوح، وشهد حضور جماهيري كامل العدد.

تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر، خاصة مسارح الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية والجمهورية.

مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.



