جوني ديب يستأنف الحكم ضد صحيفة "ذي صن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحاول الممثل الأمريكي جوني ديب استئناف الحكم القضائي الصادر في دعواه ضد صحيفة "ذي صن" الشعبية البريطانية

وكان الممثل خسر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، الدعوى التي رفعها على مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز"، ناشرة "ذي صن".



وطلب جوني ديب بعد ذلك إذنأً بالاستئناف وفق الأصول المعمول بها في النظام القضائي البريطاني، لكن طلبه قوبل بالرفض من القاضي أندرو نيكول، الذي كان أصدر حكماً ضده في أساس الدعوى، إذ اعتبر القاضي أن أسباب الاستئناف غير مقنعة.

وما كان من ديب إلاّ أن استأنف مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وفق ما يجيزه القانون البريطاني، على ما ورد في سجل الاستئناف المتاح الإطلاع عليه للعامّة. ولم يُعرَف متى ستقرر محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستسمح بمحاكمة ثانية أم لا.

وصدر حكم الدرجة الأولى في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد جلسات امتدت 3 أسابيع في يوليو/تموز المنصرم أمام المحكمة العليا في لندن، غالباً ما كان يحضرها ديب (57 عاماً) وطليقته الممثلة الأمريكية آمبير هيرد (34 عاماً)، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة.

وكانت "ذي صن"، التي استندت بشكل أساسي على تصريحات هيرد، أشارت إلى 14 حادث عنف زوجي نفاها ديب كلها.

واعتبر القاضي نيكول في حكمه، أن التوصيفات التي أوردتها الصحيفة "صحيحة بدرجة كبيرة"، نظراً إلى أن "غالبية الاعتداءات المزعومة أثبتت".

وفي نهاية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر القاضي قراراً بتغريم "ديب" نفقات الدعوى البالغة أكثر من 628 ألف جنيه إسترليني (705 آلاف يورو) وأمره بدفع المبلغ للصحيفة.

وقد تعرّف جوني ديب على آمبير هيرد خلال تصوير "ذا رام داياري" عام 2011، وتزوّجا في فبراير/شباط 2015 في لوس أنجلوس.

وتطلّق الزوجان في مطلع عام 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلة في حينه عن "سنوات" من العنف "الجسدي والنفسي"، وهي اتهامات نفاها جوني ديب نفياً قاطعاً.