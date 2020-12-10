رامي وحيد: أرفض حصري في أدوار الشر.. و"القاهرة السينمائي" مشرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري رامي وحيد، حرصه على المشاركة في كل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42

وقال وحيد لـ"الخليج 365" إن مهرجان القاهرة السينمائي يتضمن هذا العام مجموعة مهمة من الأفلام الرائعة، ونجحت إدارة المهرجان في توفير كل الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كل التدابير لحماية الضيوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وعن حالة الزحام لمتابعة فيلم sold out، قال رامي وحيد: "من الطبيعي أن يتزاحم الجمهور لمتابعة الفيلم الجيد، ولكن إدارة المهرجان تعاملت مع هذا الموقف بحكمة، ونظمت عروضا جديدة للفيلم بعيدا عن زحام الأوبرا".

وتطرق وحيد إلى دوره المؤثر في مسلسل "إلا أنا" قائلا: "لا أمارس أي عمل آخر غير التمثيل، فهو باب رزقي الوحيد، رغم ذلك، لا أقبل بأي عمل، وفي أحيان كثيرة أرفض أدوارا كبيرة، وأتحمس لدور صغير، المهم فكرة الدور ومساحة التمثيل بداخله".

وأضاف: "تلقيت ردود فعل رائعة حول دوري في مسلسل (إلا انا) وهذا أكبر دليل على أن اختياراتي جيدة وتنال إعجاب الجمهور".

وحول إصراره على تقديم أدوار الشر قال: "بصراحة شديدة أرى أنه من الظلم حصري في هذه النوعية من الأعمال، أنا ممثل أجيد التنوع والقفز من شخصية لأخرى، المهم أن أجد السيناريو الجيد".

بسؤاله عن تأثير المنصات الإلكترونية قال: "ستخلق منافسة قوية بينها وبين دور العرض السينمائي، كما أن المنصات ستحدث غربلة في الوسط الفني، وأقصد من كلامي أنه لن يستمر في هذه المهنة إلا الموهبين بقوة".