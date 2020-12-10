أفلام سبايدرمان تستعيد أشهر شرير.. دكتور أوكتبوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عالم مارفل السينمائي عن عودة الشرير دكتور أوكتبوس، للمشاركة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام سبايدرمان.
وفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، يعود الممثل الإنجليزي ألفريد مولينا، للقيام بالدور، بعد تقديمه لأول مرة في فيلم Spider-Man 2، حيث لعب دور العالم أوتو أوكتافيوس، الذي تحول إلى رجل أخطبوطي إثر تجربة علمية فاشلة.
وينضم "مولينا" إلى طاقم عمل الفيلم، الذي يشمل الإنجليزي توم هولاند، والممثلة الأمريكي زيندايا، وماريسا تومي، وأخيرًا وليس آخرًا جيمي فوكس، بدور الشرير إلكترو.
ومن المفترض طرح الفيلم في ديسمبر/كانون الأول 2021، وحتى الآن تظل حبكة الفيلم مجهولة، لكن بعض التقارير الإخبارية تداولت وجود أكثر من بطل خارق في الفيلم المنتظر.
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