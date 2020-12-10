تراند اليوم : تعليق مفاجيء لـ ساويرس على أغنية «أنا مش نجيب ساويرس»



علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على طرح المطرب محمد قماح، مؤخرا أغنية تحمل اسمه بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس".

وقام ساويرس، بنشر لينك الأغنية عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "ناس كتيره بعتولي الأغنية على أساس إني مفروض أزعل من المغني لكن الحقيقة هو كان راقي وفي غاية الآدب واستأذني".

يذكر أن قماح طرح مؤخرًا أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، التي قام بتصويرها في حديقة "زد بارك"، التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي ظهر أيضا على صور الكوتشينة والدولارات ضمن كليب الأغنية.

Mohamed Kammah - Ana Mesh Naguib Sawiris [Official Music Video] | محمد قماح - انا مش نجيب ساويرس - YouTube ناس كتيره بعتولى الاغنية على اساس اني مفروض ازعل من المغنى لكن الحقيقة هو كان راقى و فى غاية الادب و استأذنى https://t.co/oKJkJaDTcO — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 8, 2020

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris)