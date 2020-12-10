بالفيديو – بكاء أشرف زكي أثناء تكريمه في مهرجان المسرح

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن تجاهلته كل المهرجانات الفنية التي نُظّمت في مصر طوال السنوات الخمس الماضية، والتي تقلّد فيها منصب نقيب الممثلين، كرّم مهرجان الفن العربي للمسرح “زكي طليمات” في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية، الذي تأثر كثيراً بهذا التكريم وبكي ثم سجد على خشبة المسرح ليقبّلها في حضور شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا.

وقال أشرف زكي إنه بعد تخرّجه في المعهد جلس على سلّمه وتساءل: ماذا أفعل؟ ليقرّر الاستمرار في المعهد كمعيد ثم كأستاذ، ذلك أنه لا يستطيع الابتعاد عن بيته، أي المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعقب تكريمه، أعلن مقدّم حفل الافتتاح عن أسماء لجان التحكيم، كما كرّم عدداً من الدفعات التي تخرّجت في المعهد بأقسام الدراما والديكور والتمثيل، وكان من بينهم الفنان عمرو القاضي.

المهرجان تستمر فعالياته حتى 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويشارك فيه ١٣ عرضاً مسرحياً تتنافس على جوائزه، ويُقام برعاية وإشراف الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وتحمل الدورة السابعة والثلاثون اسم الفنان الراحل سناء شافع، وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.