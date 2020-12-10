كشف ما تضمنته أوراق زواج درة.. هل هي زوجة ثانية أم لا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ردت الفنانة التونسية درة على كل الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن زواجها من المهندس المصري هاني سعد. أشار مقدم برنامج “60 دقيقة” الذي يبث على أثير إذاعة “موزاييك” التونسية إلى أنه رأى عقد الزواج مشيراً إلى أنه تمت الموافقة عليه من الخارجية التونسية ما يعني أنها ليست زوجة ثانية. ولفت إلى أنه أثبت أن الحالة الاجتماعية لزوجها هي أنه مطلق.

ورأت درة أنها لم تقترف أي خطأ ولم تقم بما هو حرام أو خارج عن القانون أو يستحق الانتقاد وأنه من غير المقبول التدخل في الحياة الشخصية للآخرين. وأكدت أن زوجها مطلق وأن الأوراق تثبت ذلك.

وكشفت أنها سترفع دعوى ضد النائبة فاطمة التي هاجمتها. وأعلنت سبب بكائها في يوم زفافها وقالت إنها تذكرت والدها الراحل بالتزامن مع عدم حضور والدتها حفل الزفاف بسبب تدهور حالتها الصحية فاختلطت مشاعرها بين الفرح والحزن.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار اثناء ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برفقة زوجها على هامش العرض الخاص لفيلم “عنها”.

ويعتبر هذا الظهور الأول لهما في مناسبة عامة بعد حفل زفافهما الذي أُقيم مؤخراً في مدينة الجونة والذي أثار ردود فعل عنيفة وانتقادات بسبب ما اشيع عن أن زوجة سعد الأولى ما تزال على ذمته.