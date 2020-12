نولان: قرار “ورنر بروس” إهانة للمواهب

متبعة بتجــــــــــرد: شهدت الساعات الماضية سجالًا حادًا بين الكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر نولان من جهة، وشركة “ورنر بروس” من جهة أخرى، وذلك عقب القرار الصادم الذي اتخذته الشركة المنتجة بعرض 17 فيلما تقريبا عام 2021 عبر خدمة البث الرقمي HBO Max في نفس توقيت عرضها بالسينمات، وذلك في تحول غير مسبوق انعكس بالسلب على أسهم شركات دور السينما، التي مازالت تعاني خسائر فادحة إثر حالة الإغلاق العام في جميع انحاء العالم بسبب جائحة كورونا.

نولان انتقد بشدة قرار “ورنر بروس” معتبرًا ان هذا التوجه يعتبر إهانة للممثلين والمواهب واصفًا ما يحدث بالفوضى، وقال مخرج فيلم Tenet: “‏ذهب بعض أكبر صانعي الأفلام وأهم نجوم السينما الى الفراش الليلة قبل أن يفكروا أنهم يعملون في أكبر استديو أفلام واستيقظوا ليكتشفوا أنهم يعملون في أسوأ خدمة بث”.

واستطرد: “هذا القرار الأحادي يضر بمخرجين عظماء عملوا بشغف واجتهاد لسنوات على أفلامهم الروائية مع نجوم سينمائيين رائعين. وقيل لهم كلهم الآن إنهم سلعة تباع بخسارة لجذب زبائن إلى منصة بث جديدة”.

ويبدو أن تصريحات نولان، التي أصبحت حديث العالم، لم تمر مرور الكرام، حيث قالت الرئيسة التنفيذية لشركة “ورنر بروس” آن سارنوف إن أداء فيلم Tenet في شباك التذاكر في الولايات المتحدة كان عاملًا مهمًا في قرارهم عرض الأفلام لأول مرة على HBO Max.

وقد قال المنتج بيتر نيومان إن شركة “ورنر بروس” لا تقلق بشأن فيلم فردي أو مخرج واحد ومشاعرهم في الوقت الحالي، وتركز على جعل خدمة HBO Max كخدمة بث منافسة.

ومن بين الأفلام التي يشملها قرار “ورنر بروس” الجديد، نذكر: Godzilla vs. Kong (إخراج آدم وينغارد)، The Suicide Squad (إخراج جيمس غان) والجزء الرابع من سلسلة The Matrix (إخراج لانا واتشاوسكي). لكن Tenet الذي يقوم ببطولته جون ديفيد واشنطن، لن يتجه مباشرة إلى HBO Max، وسيصدر على أقراص DVD و”بلو-راي” في 15 ديسمبر الجاري.

وكان الفيلم أُطلق في دور السينما في أغسطس الماضي. أما قصة هذا العمل، فتتمحور حول عميل سرّي متسلّح بكلمة واحدة فقط “عقيدة”. من أجل بقاء الجنس البشري، يسافر العميل في ملحمة جاسوسية عبر الزمن يتم تكليفه فيها بمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ليكشف عن حقائق معقدة وغامضة تتجاوز الواقع.