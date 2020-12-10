نهال عنبر تحتفل بعيد ميلاد حفيدها وأول فرحة لحسام الحسينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها حفيدها ونجل المخرج حسام الحسينى عبر حسابها على موقع إنستجرام، ونشرت صورة له وعلقت قائلة، "كل سنة وأنت طيب يا روح قلبى وحياتى وعمرى وأول فرحة لحسام ونانسي وليه ربنا يخليك ويحميك ويجعلك حياه سعيده قلبي انت يا ياسين".



نهال عنبر تحتفل بعيد ميلاد حفيدها

وقالت الفنانة نهال عنبر، فى وقت سابق إنها لديها مشكلة مع فصل الشتاء تتمثل فى أن أى شىء تفعله خلال هذا الفصل يكون ثقيلا مضيفة، "لا أستخدم الدفايات فى الشتاء فأنا أكره الدفايات".

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن المرأة دائما ما تسعى لعمل استقرار لمنزلها، وبالتالى فلا تجعل لنفسها وقت فراغ، فكل ما يهمها أن تجد زوجها وأولادها مستقرين ومرتاحين حتى لو كان على حساب راحتها.

وتابعت الفنانة نهال عنبر قائلة: "عندما لا تخصص المرأة وقتا لنفسها تشعر دائما بأن الضغوط عليها في المنزل ثقيلة، وتعتبر أنها قد اقتربت من الانفجار".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد