شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطمئن جمهورها فى تسجيل صوتى: عندى آلام فى الظهر ومكنتش بقدر أمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة فيفى عبده متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام على حالتها الصحية، وذلك بعدما طلبت من متابعيها الدعاء لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مرضها، ونشرت تسجيلا صوتيا نفت فيه كل ما تردد بشأن ما قيل عن مرضها، وقالت إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها بعكس ما يتم إرساله لها من شائعات حول حالتها الصحية.

وأضافت فيفى، فى الوقت ذاته، أنها كانت بوقت من الأوقات لا تتمكن من المشى على قدميها قائلة، "حرام اللى ناس كتباه بخصوص مرضى، مطلعين عليه اشاعات كتيرة جداً".

وكشفت الفنانة فيفى عبده قبل أيام عن مرورها بأزمة صحية فى الوقت الحالى دون ذكر تفاصيل، وظهرت فى فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية، وتقول: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".

وتابعت وقتها، "ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول"، وتفاعل الجمهور معها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة للتفاعل معهم كعادتها.

الفترة الماضية أثارت الفنانة فيفى عبده الجدل، بعدما ظهرت في فيديو جديد لها على حسابها بموقع انستجرام مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات منها حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.