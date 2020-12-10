ماجد الكدواني.. ولد في حي شبرا وحادث سيارة تسبب في دخوله معهد الفنون المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 10 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان ماجد الكدواني الـ 53، فهو من مواليد ١٩٦٧.

ويعتبر الكدواني واحدا من أشهر النجوم على الساحة الفنية.

وهنا نرصد لكم حكايات "الكدواني"، في عيد ميلاده :



- وُلد في حي شبرا، وقضى أول 18 سنة من عمره في دولة الكويت قبل عودته لمصر ليتخرج من كلية الفنون الجميلة، وبعدها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- كانت بدايته الإحترافية من خلال التليفزيون بعد مشاركته كوجه جديد بمسلسل"أرابيسك" عام 1994، وبعده في عدد من المسلسلات التي لفت إليه الإنتباه بقوة في أكثر من عمل منها "نحن لا نزرع الشوك" و"زيزينيا".

- بدأ مشواره في السينما التي يعشقها بفيلم "عفاريت الأسفلت"، وبعدها "حرامية في كي جي 2"، "الرهينة" "الرجل الأبيض المتوسط"، ليصبح بعدها واحدا من أنجح الكوميديانات في مصر.

- توقف عن التمثيل في المسلسلات عام 2008، وقدم نفسه كممثل يجيد لعب جميع الأدوار مهما كانت صعوبتها في السينما في أفلام "كبارية" و"الفرح" و"678 " و"أسماء" و"هيبتا".

- انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.

- شارك مؤخرًا في حكاية "فرق توقيت" بمسلسل "نمرة اتنين"، وجسد خلاله دور سائق يدعى "صلاح".

- قال الكدواني، ببرنامج "ليل داخلي": "لما كنت بمدرستي في الكويت، فيه زميل ليا طلب مني إني أغششه في الامتحان، فقلتله مش هينفع عشان ممكن نترفد، وكان ليه أخ أكبر مننا وكان في مرحلة الثانوية العامة، وعرف إني ماغششتش أخوه، وكان معاه عربية، بيهزر معايا وبيهوشني بعربيته، وأنا كنت طالع من المدرسة ومستني (الباص) بتاعي، الموضوع قلب بحادثة جامدة، وخبط فيا جامد، وحدث تهتك في الأربطة ، فجأة لقيت نفسي واقع على الأرض، وإتجبست 3 أشهر".

- "رجلي سبب دخولي معهد الفنون المسرحية"..تابع الكدواني: "بعد 12 سنة ربنا جاوب عليا.. خلصت فنون جميلة، وابتدينا نشتغل مسرح وجات لجنة من معهد فنون مسرحية يحكموا آخر مسرحية ببكالوريوس فنون جميلة، ولقيت الدكتور أشرف زكي والدكتورة سميرة محسن.. بيقولولي (إحنا عايزينك) تعالى قدم في معهد فنون مسرحية .. ودي كانت آخر فرصة ليا إني أدخل المعهد، لأنهم كانوا بياخدوا 10 % من خريجي البكالوريوس في هذا العام، وقالولي شوف موقفك من التجنيد وتعالى.. رحت لاستشاري عظام، عشان أحاول أشوف حاجة تخرجني من التجنيد، فقولتله أنا نظري ضعيف.. فقالي (هدخلك الجيش)، وبعدها قولتله عندي مشكلة في رجلي ومبعرفش أقف عليها أكتر من نص ساعة، فقالي (دي تطلعك من الجيش).. ودي كانت نتيجة الحادثة اللي تعرضت ليها، وكانت سببًا في دخولي معهد الفنون المسرحية".

- أوضح الكدواني، ببرنامج "ليل داخلي": "أنا برج القوس اللي مينفعش تحجمه، وأعتقد إن بُرجي ساعدني إني أكون ماجد الكدواني".

- قال "استمريت أتعالج من وليد سلطان في (تراب الماس) بعد انتهاء تصوير الفيلم بشهر، لأنه بهدلي حياتي".

- استكمل الكدواني: "لو عُرض عليا شخصية مسيحية لتقديمها بالتمثيل، سأجسدها ولكن بشرط، أن تكون مكتوبة صح ويتم تناوله بشكل حقيقي ومتصدق ومدروس".

- قال: "أعشق لحظات الصمت في السينما عن لحظات الحوار، وده سر حبي لها، والتمثيل بالنسبة لي زي السفر، وأسافر بالشخصية إلى عالم تاني".

- قال عن والده: "والدي كان مهندس معماري، وكان دايمًا يقولي (كل إنسان له عضلة ملتهبة)، فالنجارالمسلح عضلته الملتهبة هي عضلة دراعه، وأنا أتقل حاجة شلتها هي القلم الرصاص وعضلتي الملتهبة هي خيالي وفكري، وأنت عضلتك الملتهبة هي الإحساس".