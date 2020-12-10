تراند اليوم : "جورج كلوني" يدخل المستشفى بسبب مرض مهدد للحياة

أدخل نجم هوليود، جورج كلوني، المستشفى، بعد أن تعرض لفقدان وزنه بشكل كبير.

واضطر الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إلى قضاء عدة أيام داخل المستشفى، بعد أن فقد 25 رطلاً من وزنه، خلال القيام بدور الناجي من كارثة عالمية في فيلم الخيال العلمي: "سماء منتصف الليل".

وقال كلوني (59 عامًا): "أعتقد أنني كنت أحاول جاهدًا أن أفقد الوزن بسرعة وربما لم أكن أعتني بنفسي".

ويلعب كلوني في الفيلم دور رائد الفضاء أوغسطين لوفتهاوس الذي يعاني من مرض السرطان.

قال لصحيفة "ديلي ميرور": "لقد استغرق الأمر بضعة أسابيع للتحسن، وكمخرج ليس بهذه السهولة لأنك بحاجة للطاقة" .

وبعد نقله إلى المستشفى قبل أربعة أيام من بدء تصوير الفيلم الذي سيعرض على شبكة "نتفليكس"، تم تشخيصه في النهاية بأنه مصاب بالتهاب البنكرياس.

يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة، لكن كلوني خرج في غضون أيام.

لم يكن فقدان الوزن هو التغيير الجسدي الوحيد الذي تحمله كلوني لهذا الدور. قال: "لقد نمت لحية كبيرة قبيحة وأحبها ابنتي لأنه كان يخفي فيها أشياء لا أعرف عنها حتى أصل إلى العمل وأقول: "أوه، هناك مصاصة عالقة في لحيتي".

وأضاف: "لكن زوجتي وابنتي كن سعيدات حقًا عندما خرجت لأنه كان من الصعب جدًا العثور على وجه تحت كل هذه الفوضى."

وكلوني متزوج من أمل كلوني منذ عام 2014، وأنجبا التوأم إيلا وألكسندر، ثلاثة أعوام.

يدور الفيلم في القطب الشمالي في أعقاب كارثة عالمية، بينما كان يسابق الزمن للاتصال بطاقم من رواد الفضاء مع تحذير بعدم العودة إلى الأرض. ومن المقرر عرضه في 23ديسمبر على "نتفليكس".