تراند اليوم : زواج معز مسعود وحلا شيحة على المحك .. حلا ترفض شرط معز لإتمام الزفاف .. والأمور تتفاقم

كشفت مصادر مقربة من حلا شيحة ومعز مسعود عن تفاقم الأمور بين الطرفين بسبب بعض الشروط التي وضعها الأخير لإتمام الزواج.

وقالت المصادر إن معز مسعود اشترط على حلا شيحة ترك المجال الفني والتفرغ لتربية أبنائها.

وأوضحت المصادر أن معز يرى أنه لا مشكلة في الأمر وبخاصة أن حلا تركت التمثيل لمدة 14 سنة وعادت له منذ فترة طويلة مما يجعل اعتزالها ليس بالمشكلة الكبرى.

وبررت حلا لمعز الأمر بأنها اعتزلت نظرا لإقامتها خارج مصر ولكون أطفالها كانوا صغارا أما الآن فلا شيء يستدعي الاعتزال.

وأشارت المصادر أن الأمور تفاقمت بين الطرفين وبخاصة حين طلب معز من حلا الالتزام بالحجاب والبعد عن التمثيل وبخاصة أنه يريد الاستقرار وعدم الزواج مرة أخرى بعد سلسلة من الزيجات غير الموفقة وهو الأمر الذي لم ترحب به حلا شيحة كثيرا مما فاقم الأمور بين الطرفين.

