تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تستعرض حملها على غلاف مجلة دون ملابس



أثارت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، موجة غضب وضجة كبيرة بتصدرها غلاف مجلة فوغ بنسختها العربية بدت فيها شبه عارية إذ اكتفت باستعراض بطنها المنتفخة تظهر حملها في الأشهر الأخيرة وغطت صدرها بقطعة قماش بيضاء، علماً أنها أنجبت ابنتها الثانية نادية منذ عدة شهور.

الصورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها يسرا وظهرت في الصورة التي التقطت بشكل جانبي وهي تضع يدها على بطنها وتنظر إليها بحنان وعلقت على الصورة التي نشرتها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"

حبيت أشارك جمهورى يجانب مختلف و جديد من شخصيتي، و تأثير الأمومة و مخاوفها على كل حاجة في حياتي..شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال".

وخطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالتها الجميلة في وقت سابق خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاحظ العديد أن ملامحها تبدلت فضلاً عن الزيادة في وزنها متسائلين ما إذا كانت حامل مرة ثالثة.



