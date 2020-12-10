شقيقة رونالدو تسخر من ميسي بطريقة مثيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 3 دقائق

بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريق برشلونة الأسباني أمام يوفنتوس الإيطالي ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت تألق لافت للنجم البرتغالي كريستانو رونالدو الذي سجل هدفين في مرمى برشلونة.

سخرت شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز يوفنتوس على برشلونة، الثلاثاء، في دوري أبطال أوربا، الثلاثاء، بثلاثة أهدف نظيفة، سجل منهاه رونالدو هدفين.

ونشرت إلما الفيرو صورة على موقعها في إنستغرام تظهر ميسي جاثيا على ركبتيه أمام كريستيانو الذي بدا بهيئته التي اعتاد الناس على رؤيته بها عندما يحتفل بتسجيل هدف.

وكتبت إلما على الصورة “يا مليكي.. الأعظم في كل العصور.. أنت فخر حياتي”.

وخلافا لشقيقته، كان كريستيانو قد احتفى بميسي بشدة، قبل المباراة وبعدها، وقد قال لـ “موفيستار”، حسب ESPN، “لم أره أبدا كمنافس، لكننا نعلم في كرة القدم، الناس يبحثون عن التنافس لخلق مزيد من الإثارة”.