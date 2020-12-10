في مبادرة إنسانية.. تايلور سويفت تساعد امرأتين تعانيان ماديًا

متابعة بتجــــــــــرد: مدّت المغنّية تايلور سويفت يد العون إلى امرأتين تعانيان ماديًا بسبب جائحة كورونا بالتزامن مع فترة الأعياد.

تبرعت المغنية بمبلغ 13 ألف دولار أميركي لكلّ من الوالدتين اللتين تمرّان بأوقات عصيبة، وذلك بعد أن قرأت عن قصصهن في مقالة حديثة حول ملايين الأميركيين العاطلين من العمل، أو غير القادرين على دفع فواتيرهم، بحسب موقع “تي إم زي” الأميركي.

وتلقّت السيّدتان، نيكي كورنويل من ناشفيل وشيلبي سيليوسكي من ميشيغان، تبرعًا سخيًا من النجمة عبر موقع “GoFundMe” تاركةً لهما رسالتين تشجيعيّتين للاستمرار بتخطّي المصاعب.

وكتبت تايلور إلى نيكي: “قرأت عنكِ في صحيفة الـ”واشنطن بوست” وأنا أحيّي شجاعتك على مشاركة قصتك. أنا آسفة جداً على كل الظّروف السيئة التي مررت بها هذا العام وأردت إرسال هذه الهدية لك، من إحدى بنات منطقة ناشفيل إلى أخرى”.

وجاء في رسالة شيلبي: ” قرّرت إرسال هذه الهديّة لك بعدما قرأت عنكِ في صحيفة الـ”واشنطن بوست”. لا ينبغي أن يتعرّض أحد لنوع التوتر الذي تعرضت له. أتمنى لك ولعائلتك الجميلة أعياداً سعيدة”.

عانت السيّدتان من صعوبات وضغوط صحّيّة ومادية هذا العام وتقولان إنهما في خطر التعرض للطرد من منازلهما إن لم تدفعا الفواتير. نأمل أن يؤدي عمل سويفت الخيري إلى سلسلة من العطاءات وحصول المزيد من الأشخاص المحتاجين على المساعدة أيضاً.