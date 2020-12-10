شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الأوبرا مع السيمفوني والبالية فى احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت دار الاوبرا المصرية برنامجا فنيا متميزا احتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد حيث استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي ببرنامج فني متميز احتفالا بهذه المناسبة بمشاركة أكثر من 150 فنان من فرق كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج و تحت إشراف المدير الفني و القائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي وفرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس علي مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية )ومساء الاحد والاثنين ١٤،١٣ ديسمبر علي المسرح الكبير .

صرح بذلك الدكتور مجدي صابررئيس دار الاوبرا المصرية وأضاف أن احتفالات الكريسماس تعد من المناسبات الراسخة التى تحرص الاوبرا على تقديمها سنويا في هذا التوقيت وتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبة إلى العالم بلغة الموسيقي التى يتحدثها كل شعوب الارض وأشار إلى المظاهر الاحتفالية التى تنفذها الاوبرا بداية من الساحات الخارجية التى تتزين باشجار الكريسماس وأعياد الميلاد والاضاءات الداخلية والخارجية التى تمثل أنوار العام الجديد وأكد انه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا الا ان مصر تظل هي منارة الفن والابداع التى تضئ العالم بثقافتها وفنونها مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجمهور .

ومن جانبها قالت الدكتورة ايمان مصطفي المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة انها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الاوبرا والاوركسترا السيمفونيحيث كان المعتاد تقديمه مع الاوركسترا والكورال الاحتفالي وينضم اليهما كورال الاكابيلا واللوحات الاستعراضية لفرقة بالية اوبرا القاهرة التى تم تصميمها خصيصا علي كلمات وموسيقي أغاني أعياد الميلاد وتابعت أن حفلات الكريسماس تتضمن باقة من اشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة بتوزيعات جديدة قام بإعدادها كل من أمير عوض ، أسامة علي وعماد عادل منها ( الليلة الهادئة، النعمة الرائعة ، صلاة الرب ، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء ، الليلة المقدسة، هل تسمع ما اسمعه ، ١٢ يوم فى الكريسماس ، مزيج عيد الميلاد ، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع و كل ما اريده من عيد الميلاد هو انت) وغيرها.

نجوم فرقة اوبرا القاهرة ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندي، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة علي ، نورستا المرغني ، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق ، سلمي الجبالي وصمم الديكور محمود حجاج والتنفيذ بورش دار الاوبرا المصرية تحت اشراف المهندس محمد عبد الحميد وصمم الاضاءة ياسر شعلان ورضا ابراهيم والجرافيك عبد المنعم المصري و مروة رضا وهندسة الصوت محمود عبد اللطيف واسامة فوزي الاخراج عبد الله سعد .