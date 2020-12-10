شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية" شروط".. نداء شرارة تجدد تعاونها مع محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة مع الملحن محمود أنور، فى أغنية سينجل جديدة ولم تستقر علي اسمها حتى الآن، وتحمل اللون الخليجي، من كلمات إيهاب غيث، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها محمود أنور مع نداء شرارة، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "شروط"، من كلمات إيهاب غيث، وتوزيع جان مارى رياتشي.

المطربة نداء شرارة طرحت أيضا، في شهر رمضان الماضي ، دعاء دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.