صور| ميرنا جميل تهنئ مي كساب بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة ميرنا جميل، صديقتها الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، الموافق 9 ديسمبر. ونشرت ميرنا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة وأجدع واحدة في الدنيا". يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل مسلسل "جمجوم وبم بم" بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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