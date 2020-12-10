تايلور سويفت تنقذ حياة عائلتين

الخميس 10 ديسمبر 2020

تبرعت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت بمبلغ 13 ألف دولار إلى والدتين يكافحان لدفع إيجار منزلهما المستأجَر، بسبب وباء كورونا.



وألهم مقال بصحيفة "واشنطن بوست" المغنية للمساهمة في مساعدة العائلتين، عندما عرفت من المقال أن كثيرا من العائلات الامريكية تضررت بسبب تأثير كورونا على الأوضاع الاقتصادية، مما ترتب عليه التأخر في دفع إيجار المنازل.

وذكرت الصحيفة، أن إحدى السيدتين، نيكي كورنويل، من مدينة ناشفيل، كانت مدينة بـ 5 آلاف دولار إيجار منزلها، بسبب صعوبة ممارسة مهام عملها في شهر مايو/أيار الماضي، لإصابتها بفيروس كورونا.

وأرسلت "سويفت" رسالة إلى "كورنويل"، قالت فيها: "لقد علمت بأمرك من واشنطن بوست، أنتِ شجاعة للغاية لمشاركة قصتك، أنا آسفة لكل ما مررتِ به هذا العام، أرجوكِ تقبلي مني هذه الهدية".

وأرسلت "سويفت" جوابًا لطيفًا آخر ومبلغًا ماليًا يقدر بـ 13 ألف دولار، إلى شيلبي سيلسكي من ميتشجن، وهي أم اضطرت للتخلي عن وظيفتها في الربيع الماضي، للاعتناء بابنتها الرضيعة في المنزل.

هذه ليست المرة الأولى التي تتبرع فيها "سويفت" لحالات إنسانية، إذ تبرعت منذ شهور قليلة للاجئة برتغالي ترغب في إكمال دراستها في أمريكا.