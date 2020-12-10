شكرا لقرائتكم خبر عن MGM تستعين بـ Amazon لتعويض الخسائر..وNo Time to Die أهم ما يعرض على منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت مجموعة MGM علي اتفاقية جديدة بينها وبينAmazon ، للبحث عن فرص إيرادات جديدة، وتنص الاتفاقية علي عرض أفلام MGM، علي منصة أمازون بالتزامن مع عرضها بدور العرض، والمعروف أن عرض الأفلام الكبري علي المنصات الكترونية أصبح المستقبل الأفضل خاصة في ظل جائحة كورونا، واهم انتاجات MGM، هو الجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند، No Time to Die.

وكشفت بعض التقاريرالأجنبية أن فيلم الأكشن والإثارة الجديد No Time to Die بطولة النجم العالمى دانيال كريج، يحصد حوالى 600 مليون دولار حصيلة العرض على منصات البث العالمية، مثل نتفليكس وApple، والمقرر طرحه فى أبريل عام 2021 فى صالات العرض السينمائى.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم جيمس بوند الجديد سيحصل على 600 مليون دولار نظير عرضه عبر الشبكات العالمية عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة الأجنبية جانبا من تقرير شركة MGM والذى أبرز الخسارة التي تكبدها الفيلم وهى ما بين 30 لـ50 مليون دولار بسبب تأخير عرضه فى السينمات كما كان من المقرر له فى أبريل المقبل.

يشارك أيضا في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريسج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

يجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.