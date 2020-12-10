فيديو| ريهام أيمن تجهز شجرة "الكريسماس" مع نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن مقطع فيديو يجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ريهام أيمن في الفيديو وهي تجهز شجرة "الكريسماس" وعلقت : "التحضير المبكر للكريسماس مع أطفالي". وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013

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