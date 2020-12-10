ياسمين صبري بـ"جمبسوت" ونرمين ماهر دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أسود أنيق.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود "أوف شولدر".

سوما

نشرت المطربة سوما صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر " أسود.

منة جلال

نشرت الفنانة منة جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"نظارة" شمسية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بشكل أنيق وجذاب.