تراند اليوم : وفاء عامر زعلت كل الي بيحبوها – شوف قالت إيه

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تشارك مجموعة من الشباب في الأعمال الفنية وفي فيلم “خان تيولا”، مؤكدةً أنها تشارك الشباب مهما كان الأبطال لكن الأهم أن يعجبها العمل.

كشفت عامر في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، مساء اليوم الثلاثاء: “بدخل اي مشروع بجرأة مهما كان الأبطال المهم تعجبني الفكرة والعمل وبالمناسبة في مجموعة شباب كلموني بيعملوا مشروع عشان الامتحانات في معهد السينما، ومشروعهم عجبني وبنسبة 90% هساعدهم في مشروع التخرج”.

واصلت: “أرجو من زملاء المهنة مايزعلوش من اللي هقولوا، لما وافقت على مشروع التخرج ده بتاع الشباب في أحد الزملاء قالولي ليه بتعملي كده؟ ليه عاوزة ترجعينا وتنزلينا كهواة للفن ومانباقش محترفين”.

ردت الفنانة على سؤال الحديدي “هل ده إحراج ليهم؟، وقالت: “ممكن يبقى إحراج بس أنا ببقى متحمسة لأي شخص عنده فكرة وعاوز يطلع رؤية للناس، الطموح بيعجبني”.

حول توقيت عرض فيلم “خان تيولا” خارج مواسم الأفلام المعتادة في نصف العام أو الأعياد أو الصيف، أوضحت الفناة: شركة سينريجي شافوا الفيلم صح واختاروا وقت مجازف وغامروا وكان عندهم حق في توقيت العرض ونجحوا وهما شاطرين وصيادين في الحتة دي”.

يذكر أن برنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة “ON”.