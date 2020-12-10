شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر مع هانى سلامة فى مسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر أن ينافس به هانى سلامة في موسم دراما رمضان المقبل، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويقوم بإخراجه ماندو العدل، والذي يواصل التحضير للعمل في الفترة الحالية ومعاينة أماكن التصوير.

وكانت آخر أعمال هانى سلامة مسلسل "قمر هادى"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ، وشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، وداليا مصطفى وحمزة العيلى ومحمد علاء، ومريم حسن وآخرون انتاج سينرجى.

ويعرض للنجمة سوسن بدر مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، على قناة on، وسط أحداث مثيرة ومشوقة، ووجد المسلسل قبولا لدى المشاهد، حيث ينتظره الجميع يوميا ويرغبون في متابعة الأحداث لحظة بلحظة، ويشارك في بطولة العمل كل من محمود عبد المغني، مي سليم، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.