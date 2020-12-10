شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..رضوى الشربينى جذابة فى جلسة تصوير جديدة × 4 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الإعلامية رضوي الشربيني بإطلاله جديدة وجذابة من خلال جلسة تصوير، حيث ارتدت رضوي توب ابيض "منقط" اسود، ذو "كم منفوش" وهو من أحدث صيحات الموضة، مع "سكيرت" سوداء كشفت عن رشاقتها، واختارت رضوي ان تظهر بمكياج بألوان "النود" الغامق.



جلسة تصوير رضوي الشربيني

ودائماً ما تخطف رضوى الشربينى الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة والأكثر من رائعة عبر الصور التى تنشرها عبر حسابها على إنستجرام، وبعد كل صورة تنشرها يتغزل متابعوها فيها بجمالها وإطلالاتها المتنوعة، وتعتمد رضوى الظهور فى كل صورة بلوك مختلف.

واحتفلت رضوي الشربيني، بوصول عدد المتابعين لها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ12 مليون متابع بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا ببرنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس الذي يذاع علي قناة cbc سفرة.



جلسة تصوير رضوي الشربيني

ونشرت الإعلامية رضوي الشربيني صورًا لها ممسكة برقم 12، علي حسابها بانستجرام قائلة، 12 مليون سند وظهر.. 12 مليون وقفوا جنبي وساعدوني علشان أوصل لكل ده.. 12 مليون كلمة حلوة أو طبطبة عليه فى وقت منا مضيقه.. 12 مليون مسئولية وثقة يارب أبقى قدها12 مليون بحبكم وبموت فيكم و12 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبى".

وتألقت الإعلامية رضوى الشربينى، خلال الفترة الماضية ببرنامج "هي وبس" في موسمه الخامس الذى يذاع على قناة CBC سفرة، والذي حقق عددا كبيرا من المشاهدات.



جلسة تصوير رضوي الشربيني