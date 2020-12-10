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شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشارك جمهورها صورًا جديدة من كواليس تصوير كليب "خليني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لطيفة التونسية جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا جديدة من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "خليني"، معلقة عليها: "من كواليس تصوير كليب خليني".
الفنانة لطيفة عبر انستجرام
وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها المطربة التونسية لطيفة، من كواليس كليب "خليني"، ففي وقت سابق، نشرت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورا وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود وتظهر أمام إحدى المرايات وهي في كامل أناقتها بعد خضوعها للمكياج في تصوير الكليب، معلقة "خلين يخليني من هالعيشة يزيني، من كواليس تصوير الكليب".
الفنانة لطيفة التونسية
وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.
وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.
لطيفة التونسية
لطيفة
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