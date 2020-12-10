شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ومحمد حفظي وفراج يحضرون الفيلم البريطاني "التيه" في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر كل من رانيا يوسف، محمد فراج، بسنت شوقي، كريم قاسم، محمد حفظي رئيس المهرجان، تامر حبيب، الفنانة أسماء جلال، محمد يسري، داليا شوقي، علي السجادة الحمراء لفيلمه البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك وبحضور بطله الفنان أمير المصري، والذي يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعرض الفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك وبطله الفنان أمير المصري، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه. رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.