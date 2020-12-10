شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغني يبكي بعد عرض مشهده بفيلم "صاحب المقام" فى "معكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكى وتأثر الفنان محمود عبد المغني بعد عرض مشهده الرئيسي في فيلم "صاحب المقام" الذى شارك فيه كضيف شرف بدور قوي رغم أنه مثل حوالي 3 مشاهد، وقال مغنى: "من أول ما قرأت المشهد وعرفت أنه ورق أستاذ إبراهيم عيسي ووجود السبكي وماندو اكتشفت أنه سيكون عمل مميز، بس ماكنتش أعرف إن المشهد هيفضل تريند 5 أيام".

وأضاف مغنى خلال لقائه مع أسرته فى برنامج معكم مع الاعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، "حبيت أقدم من خلال دور صغير رسالة نفسي كل الناس تفهمها، كنت عاوز أوصل للناس ان ربنا موجود وسمعني رغم أني عاصي ..كانت رسالة لكل الناس أن ماحدش بعيد عن ربنا"

وكشف مغني عن كواليس المشهد قائلا: "قدمت المشهد من بلكونة في شارع ضيق في بولاق أبو العلا والكاميرا قدامي في بلكونة تانية وحسيت فعلًا بكل كلمة في المشهد"، مشيرًا إلى أنه عند طرح الفيلم كان في إجازة مع أسرته في العين السخنة وتفاجأ برد الفعل الرهيب من الجمهور علي السوشيال ميديا.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وعدد من النجوم ضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتم عرضه على احدى المنصات الرقمية.