شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش مفيش" .. أغنية جديدة لـ مينا عطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مينا عطا مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، في أغنية سينجل جديدة بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب، حسبما أكد الموزع أحمد وجيه لـ"الخليج 365".

وكان نجم ستار أكاديمي مينا عطا، قد طرح كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "عملت جني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات إسلام راتب وألحان محمود حسيني وتوزع زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى يقدمها لأول مرة في مشواره.

وحل مؤخرًا مينا عطا، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وقام "عطا" عبر اللايف بإحياء احتفالات أكتوبر مع جمهور الخليج 365، حيث عزف على البيانو، وقام بغناء أحدث أغنياته الوطنية "عاشوا"،من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل . والتى سجلها خصيصا لاحتفالات نصر أكتوبر.