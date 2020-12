شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد For All Mankind لـ موسم ثالث قبل طرح الثانى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت منصة Apple مسلسل "For All Mankind" للموسم الثالث، يأتي هذا الإعلان قبل العرض الأول للموسم الثاني من المسلسل، والذي من المقرر أن يبدأ عرض الحلقة الأولى في 19 فبراير من العام القادم 2021، سيتم بعد ذلك عرض الحلقات الجديدة أسبوعيًا، المسلسل من بطولة جويل كينمان ومايكل دورمان وسارة جونز وشانتل فان سانتن ورين شميدت وجودي بلفور وكريس مارشال وسونيا والجر.

يدورمسلسل "For All Mankind" حول ما كان سيحدث لو لم ينته سباق الفضاء العالمي، يبدأ الموسم الثاني بعقد من الزمن بعد الموسم الأول في عام 1983، إنه ذروة الحرب الباردة والتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذروتها، رونالد ريجان هو الرئيس وتهدد الطموحات الكبرى للعلم واستكشاف الفضاء بتبديدها بينما تتنافس الولايات المتحدة والسوفييت وجهًا لوجه للسيطرة على المواقع الغنية بالموارد على القمر، حيث انتقلت وزارة الدفاع إلى التحكم في المهام، وأصبحت عسكرة وكالة ناسا مركزية في قصص العديد من الشخصيات: بعضها يحاربها، والبعض يستخدمها كفرصة لتعزيز مصالحهم الخاصة، والبعض يجد نفسه في ذروة الصراع قد يؤدي إلى حرب نووية.

غالبًا ما تقدم Apple مسلسلاتها للتجديد مبكرا، وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها برنامج For All Mankind على تجديد، حيث تم تجديد العرض للموسم الثاني العام الماضي بعد أيام فقط من إطلاقه Apple TV Plus.

