شكرا لقرائتكم خبر عن "سوايب" فيلم باكستاني قصير عن دور وسائل التواصل الاجتماعى في تأجيج العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل المخرج عرفات مظهر، مخرج فيلم الرسوم المتحركة "سوايب"، الذى يدور حول الإساءة للدين في باكستان، في أن يثير فيلمه نقاشا عن التسامح في وقت تقول فيه منظمات حقوقية إن خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي يسفر بشكل متزايد عن أعمال عنف.

ويدور الفيلم القصير (سوايب)، حول صبي أصابه هوس بتطبيق للهواتف الذكية يتيح للناس التصويت على ما إذا كان شخص ما يستحق القتل بتهمة ازدراء الدين ويعطي لمحة عن مستقبل مظلم لحاضر تقول المنظمات الحقوقية إنه مثير للقلق.

وقال عرفات مظهر مخرج الفيلم الذي تبلغ مدته 14 دقيقة لرويترز "الشاشة هي التي تزرع الشقاق بين الناس وما يقولونه عبر الشاشة لن يقولوه على الأرجح لغيرهم وجها لوجه".

وازدراء الدين في باكستان جريمة عقوبتها الإعدام، ولم تُنفذ أي عقوبة إعدام من قبل بهذه التهمة لكن حشودا غاضبة تقتل المتهمين بها أحيانا.

الفيلم، الذي أنتجه استوديو في مدينة لاهور وصدر الشهر الماضي، يبين ما يمكن أن يحدث إذا كان بوسع الناس رؤية صور المتهمين بازدراء الدين على التطبيق وإذا كان لديهم خيار تمرير إصبعهم على شاشة هاتفهم إلى اليمين للحكم عليهم بالموت أو إلى اليسار للعفو عنهم.

ويتفحص الصبي بطل القصة المتهمين في التطبيق، ومنهم رجل لم يعاود إرسال رسالة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي وامرأة متهمة برش الكثير من العطر أو ارتداء ملابس غير محتشمة، ومن أجل إحراز "نقاط" على التطبيق وبسبب غضبه من الاتهامات، يشرع الصبي في اختيار القتل للمتهمين باندفاع، وفي غمار ذلك يتهم والده بازدراء الدين.

ويأمل مظهر في أن يحث فيلمه الناس على التفكير في الاتهامات القاسية، رغم الخطر الكبير الذي قد يتعرض له من ينتقدون القانون أو يشككون فيه.